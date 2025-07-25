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В Ростовской области из-за падения обломков БПЛА повреждено здание вокзала

В Ростовской области из-за падения обломков БПЛА повреждено здание вокзала
В Ростовской области из-за падения обломков БПЛА повреждено здание на ж/д станции Песчанокопское. Происшествие случилось в ночь на 25 июля.

Как сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь, кроме этих разрушений, на земле были еще зафиксированы другие. В результате взрыва в нескольких частных домах в хуторе Светлом Каменского района и в селе Песчанокопском были выбиты окна.

Также из-за падения обломков дрона произошло возгорание травы во дворах села Генеральского Родионово-Несветайского района и хутора Малая Федоровка Красносулинского района. Спасатели его оперативно ликвидировали.

По оперативным данным никто не пострадал.

Всего атаку БПЛА отразили в восьми районах области.
Фото: соцсети
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