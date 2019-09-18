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В Ростовской области мужчину осудили за убийство по неосторожности

В Ростовской области мужчину осудили за убийство по неосторожности
В Ростовской области мужчину осудили по статье «Причинение смерти по неосторожности». Дело Шишканова рассматривали в Таганрогском городском суде.

По данным суда, у Шишканова произошел конфликт со знакомым возле ТЦ «Москва». В ходе ссоры оппонент начал оскорблять подсудимого. В порыве гнева Шишканов ударил соперника локтем по лицу. После этого пострадавший упал на асфальт. Из-за травмы головы он скончался.
Шишканов полностью признал свою вину и раскаялся. При вынесении решения суд учел, что мужчина ударил погибшего после оскорбления в свою адрес.

Подсудимого признали виновным. Ему назначили наказание в виде двух лет ограничения свободы.

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