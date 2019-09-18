В Ростовской области мужчину осудили за убийство по неосторожности



В Ростовской области мужчину осудили по статье «Причинение смерти по неосторожности». Дело Шишканова рассматривали в Таганрогском городском суде.



По данным суда, у Шишканова произошел конфликт со знакомым возле ТЦ «Москва». В ходе ссоры оппонент начал оскорблять подсудимого. В порыве гнева Шишканов ударил соперника локтем по лицу. После этого пострадавший упал на асфальт. Из-за травмы головы он скончался.

Шишканов полностью признал свою вину и раскаялся. При вынесении решения суд учел, что мужчина ударил погибшего после оскорбления в свою адрес.



Подсудимого признали виновным. Ему назначили наказание в виде двух лет ограничения свободы.



