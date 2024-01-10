В Ростовской области мужчину осудили за кражу золотых украшений у жены

Фото: Ростов.ру

В Ростовской области вынесли приговор мужчине, который похитил золотые украшения у собственной жены. Алексея Г. обвинили по статье «Кража».Дончанин вместе с супругой проживает в селе Петрушино Неклиновского района. В середине марта 2023 года женщина попала в больницу, оставив Алексея на длительное время одного. Уже к концу апреля мужчина прогулял все свои сбережения. Оставшись на «мели», он решил продать драгоценности супруги. Алексей стащил несколько золотых колец, браслетов и цепочек. Собранные украшения стоимостью почти 250 тысяч рублей, горе-муж сдал в ломбард. За них дончанин получил порядка 20 тысяч рублей. На эти средства Алексей купил себе телефон, продукты и спиртное.В начале мая супругу выписали. Вскоре она заметила, что из ее шкатулки пропали все ювелирные изделия. Женщина сразу поняла, что их похитил избранник, и написала заявление в полицию.Неклиновский районный суд назначил Алексею наказание в виде года и шести месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Кроме того, мужчину обязали выплатить 223 тысячи рублей компенсации жене за проданные украшения.