В Ростовской области мужчина получил 6,5 года тюрьмы за покушение на убийство
В Ростовской области суд дал мужчине шесть с половиной лет за покушение на убийство. Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области 24 ноября.
Происшествие случилось еще в апреле 2023 года в поселке Зерновом Зерноградского района. В тот день на улице Специалистов между двумя друзьями возник конфликт. 38-летний мужчина кинулся на своего товарища с ножом и нанес ему множество ран на туловище и голове. На помощь потерпевшему прибежал прохожий. Очевидец отобрал у подонка нож и вызвал «скорую».
К счастью, пострадавшего спасли, а нападавший стал фигурантом уголовного дела.
Зерноградский районный суд вынес обвиняемому приговор в виде лишения свободы на шесть с половиной лет строгого режима.