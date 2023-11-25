Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области мужчина получил 6,5 года тюрьмы за покушение на убийство

В Ростовской области мужчина получил 6,5 года тюрьмы за покушение на убийство
В Ростовской области суд дал мужчине шесть с половиной лет за покушение на убийство. Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области 24 ноября.

Происшествие случилось еще в апреле 2023 года в поселке Зерновом Зерноградского района. В тот день на улице Специалистов между двумя друзьями возник конфликт. 38-летний мужчина кинулся на своего товарища с ножом и нанес ему множество ран на туловище и голове. На помощь потерпевшему прибежал прохожий. Очевидец отобрал у подонка нож и вызвал «скорую».

К счастью, пострадавшего спасли, а нападавший стал фигурантом уголовного дела.

Зерноградский районный суд вынес обвиняемому приговор в виде лишения свободы на шесть с половиной лет строгого режима.
Фото: Ростов ру.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.