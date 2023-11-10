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Житель Ростовской области получил шесть лет «строгача» за покушение на убийство

Житель Ростовской области получил шесть лет «строгача» за покушение на убийство
В Ростовской области вынесли приговор мужчине, который едва не зарезал собутыльника. Руслана Д. обвиняли по статье «Покушение на убийство».

Жуткое происшествие случилось 26 августа в поселке Горняцком Белокалитвинского района. В тот вечер 36-летний мужчина вместе с приятелем выпивали спиртное в летней кухне на улице Коммунистической. В какой-то момент знакомые поссорились. Когда слов стало не хватать, гость схватил нож и ударил в бок хозяина жилья. Когда мужчина пытался отбиться, то получил лезвием еще и по горлу.

Раненый смог убежать и позвать на помощь. Его доставили в больницу, где оказали медпомощь. Правоохранители задержали Руслана и возбудили в отношении него уголовное дело. Мужчина несколько месяцев провел СИЗО, прежде чем предстать перед судом.

Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, Руслан признал вину. Суд приговорил его к шести годам колонии строгого режима.
Фото: соцсети.
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