Житель Ростовской области получил шесть лет «строгача» за покушение на убийство
В Ростовской области вынесли приговор мужчине, который едва не зарезал собутыльника. Руслана Д. обвиняли по статье «Покушение на убийство».
Жуткое происшествие случилось 26 августа в поселке Горняцком Белокалитвинского района. В тот вечер 36-летний мужчина вместе с приятелем выпивали спиртное в летней кухне на улице Коммунистической. В какой-то момент знакомые поссорились. Когда слов стало не хватать, гость схватил нож и ударил в бок хозяина жилья. Когда мужчина пытался отбиться, то получил лезвием еще и по горлу.
Раненый смог убежать и позвать на помощь. Его доставили в больницу, где оказали медпомощь. Правоохранители задержали Руслана и возбудили в отношении него уголовное дело. Мужчина несколько месяцев провел СИЗО, прежде чем предстать перед судом.
Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, Руслан признал вину. Суд приговорил его к шести годам колонии строгого режима.