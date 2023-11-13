Житель Батайска получил восемь лет «строгача» за убийство знакомого
В Батайске вынесли приговор местному жителю, зарезавшему товарища. Мужчину признали виновным по статье «Убийство».
Жуткое ЧП случилось в июне во дворе частного дома в переулке Стадионном. В тот день 37-летний горожанин выпивал со знакомым. Через некоторое время выпившие приятели поссорились. Когда словесных аргументов не хватило, один из них схватил нож и вонзил в грудь другому. От полученного ранения 32-летний мужчина скончался на месте происшествия.
Правоохранители задержали 37-летнего батайчанина, возбудили в отношении него уголовное дело и отправили в СИЗО. Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, в ходе расследования мужчина полностью признал вину.
Приговором суда горожанину назначено наказание в виде восьми лет исправительной колонии строгого режима. В прокуратуре Ростовской области уточнили, что приговор еще не вступил в законную силу.