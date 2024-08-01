В Ростовской области может остановить работу одно из ведущих сельхозпредприятий
«Колхоз имени Мясникяна», переживший войну, оккупацию, «застой», «перестройку» и «лихие 90-е» оказался парализован из-за странного уголовного дела.
Неприятности у успешного сельхозпредприятия начались в 2024 году. Ранним утром 23 января у нескольких членов правления и руководителей колхоза (всего по 31 адресам) прошли обыски. В масштабной акции задействовали более 150 правоохранителей.
Позже стало известно, что директора Матеоса Хатламаджияна подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Правда, уголовное дело по части 4 статьи 159 УКРФ (мошенничество в особо крупных размерах) завели куда раньше обысков — в октябре 2023 г.
— В нарушение процессуального кодекса Матеоса Сименовича даже не уведомили о том, в чем его подозревают, — говорит главный зоотехник хозяйства Анна Бексалиева. — Видимо, они думали, что у нашего руководителя и у остальных сотрудников хранятся дома миллионы и решили застать их врасплох. Разумеется, ни в одном из мест обысков не были найдены никакие крупные суммы денег или какие-то ценности.
На фото: Рабочая поездка губернатора В.Ю.Голубева в Мясниковский район, обход новых коровников с завезенным поголовьем из Австрии (11 января 2020 года).
По словам сотрудников, уголовное дело возбудили по заявлению нескольких бывших акционеров. Мол, они решили, что их права ущемлены.
— Эти люди были уволены в свое время за воровство и грубые нарушения трудовой дисциплины. Их общая доля в акционерном капитале предприятия не превышает и трех процентов. Но именно их жалоба нанесла урон имущественным интересам 97 процентов акционеров хозяйства, — отметила Анна Бексалиева.
После обысков начались серьезные проблемы на производстве. В мае 2024 года по ходатайству следователя Матеоса Хатламаджияна отстранили от должности гендиректора АО «Колхоз им. Мясникяна». Как итог — блокировка банковского счета, задержка зарплаты 88 сотрудникам, сорванные продажи урожая и покупка кормов и других необходимых товаров.
На фото: Рабочая поездка губернатора В.Ю.Голубева в Мясниковский район, обход новых коровников с завезенным поголовьем из Австрии (11 января 2020 года).
Убытки превышают 130 миллионов рублей! И продолжают расти. За несколько месяцев оказалось разрушено то, что создавалось почти 15 лет.
Колхоз существует почти 100 лет, с 1930 года. Предприятий с такой историей буквально единицы. После развала советской власти по всей России разорялись десятки тысяч колхозов и совхозов. Но «мясникяновцы» оказались людьми трудолюбивыми и упрямыми. Они пережили и беды 90-х.
Директор, 57-летний Матеос Хатламаджиян, почти всю взрослую жизнь посвятил этому сельхозпредприятию. Он начинал трудиться столяром еще в 1984 году. Через несколько лет, когда советская власть рухнула, дела в колхозе пошли хуже некуда. Молодой Матеос понимал, что руководство не может адаптироваться к рыночным условиям, а к его предложениям не прислушивались. Тогда будущий глава колхоза занялся своим делом, но через некоторое время вернулся. В 2008 году он снова устроился в «Колхоз имени Мясникяна», а через пару лет его выбрали председателем. Ему досталось незавидное наследство. Более 60 миллионов рублей долгов, задолженность по налогам за целый год, невыплаченные зарплаты…
На фото: Матеос Сименович Хатламаджиян.
Это были руины, которые новый директор смог восстановить за пять лет. У предприятия появился стабильный доход, а заработная плата сотрудников росла на 20-25% каждый год. На начало 2024 года, она превышала 60 тысяч рублей в месяц. АО «Колхоз имени Мясникяна» стало одним из ведущих животноводческих хозяйств Ростовской области.
Об успехах колхоза говорят и заслуженные награды. В 2019 году директор предприятия Матеос Хатламаджиян получил звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России» за подписью Министра сельского хозяйства России Д. Н. Патрушева. В 2020 г. «Колхоз имени Мясникяна» признали лучшим коллективом Ростовской области в отрасли молочного животноводства. Предприятие посещал губернатор Ростовской области В. Ю. Голубев. Достижения «мясниковцев» подтверждаются многочисленными отраслевыми дипломами и грамотами.
На фото: Хатлмаджиян М.С. с оператором машинного доения Гадзиян Т.П. награждение работников на общем собрании членов и ассоциации членов колхоза, март 2020 года.
Хозяйство активно занимается и благотворительностью. С началом СВО постоянно оказывает материальную и техническую поддержку бойцам и подразделениям, которые участвуют в ней. В архиве предприятия имеются многочисленные видео с благодарностями от бойцов-участников СВО. М. С. Хатламаджиян награжден медалью «За поддержку СВО».
Сельчане создали петицию о защитите предприятия от произвола.
На фото: механизаторы, первая бригада.
— Отправлено десятки жалоб и обращений во всевозможные инстанции с просьбой разобраться и помочь нам. Однако, мнение более 120 человек не учитываются, на наши жалобы отписываются в шаблонном виде, перенаправляют в орган, чьи действия мы обжалуем, — сказано в документе. — Создается впечатление, что кто-то специально использовал эту ситуацию, чтобы ухудшить положение предприятия, загнать его в долги, разорить.
Люди не теряют надежды. Сельчане верят, что успешное сельхозпредприятие, пережившее несколько исторических эпох, не станет жертвой уголовного дела.