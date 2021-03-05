В Ростовской области число заболевших коронавирусом превысило 75 тысяч

В Ростовской области коронавирус подтвердился у 268 человек. Об этом свидетельствуют данные регионального правительства по состоянию на 8 марта.Учитывая данные за минувшие сутки, в регионе за все время пандемии зафиксировано 75 228 случаев заражения опасным вирусом. Из этого числа больше 80% уже победили заболевание. Однако 3 227 человек так и не смогли побороть болезнь.Несмотря на рост числа заболевших, губернатор Ростовской области называет эпидемиологическую обстановку в регионе стабильной. В связи с этим с 9 марта в регионе вступают в силу новые послабления по коронавирусу. Будет возобновлено оказание плановой медицинской помощи в полном объеме, а в спортивных залах разрешат проведение не только соревнований, но и других мероприятий при заполняемости мест на 50%.