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В Ростовской области МЧС продлило штормовое предупреждение из-за пожароопасности

В Ростовской области МЧС продлило штормовое предупреждение из-за пожароопасности
МЧС продлило штормовое предупреждение из-за пожароопасности до 2 августа. В регионе ожидается 5-й класс опасности возгорания.

Согласно прогнозам синоптиков, в донском регионе 2 августа температура воздуха поднимется до +31 градуса.

Местным жителям в этот период следует аккуратно обращаться с горючими веществами на открытом воздухе. Хранить их нужно в специально отведенных местах, вдали от источников огня.

Важно следить за кострами и грилями в лесах и других местах отдыха, а также за припаркованными автомобилями на сухой траве. Возможно попадание горячего выхлопа на травяной покров.
Фото: Rostov.ru
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