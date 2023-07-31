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В Ростовской области до 1 августа продлили штормовое предупреждение из-за пожароопасности

В Ростовской области до 1 августа продлили штормовое предупреждение из-за пожароопасности
В Ростовской области из-за жаркой погоды МЧС объявило штормовое предупреждение в связи с пожароопасностью. Чрезвычайная пожароопасность 5-го класса ожидается до 1 августа.

Добавим, что в донском регионе в ближайшие сутки будет жаркая погода. Местами температура воздуха достигнет +35 градусов. В этот период местным жителям следует быть аккуратнее на открытом воздухе с огнем. Следует убирать костры и грили после отдыха на природе.

Избегайте использования горючих веществ на улице и храните их в специально отведенном для этого месте. Также необходимо быть внимательнее при парковке автомобиля в сухой траве. Горючий выхлоп может попасть на травяной покров.
Фото: Rostov.ru
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