В Ростовской области до 1 августа продлили штормовое предупреждение из-за пожароопасности

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В Ростовской области из-за жаркой погоды МЧС объявило штормовое предупреждение в связи с пожароопасностью. Чрезвычайная пожароопасность 5-го класса ожидается до 1 августа.Добавим, что в донском регионе в ближайшие сутки будет жаркая погода. Местами температура воздуха достигнет +35 градусов. В этот период местным жителям следует быть аккуратнее на открытом воздухе с огнем. Следует убирать костры и грили после отдыха на природе.Избегайте использования горючих веществ на улице и храните их в специально отведенном для этого месте. Также необходимо быть внимательнее при парковке автомобиля в сухой траве. Горючий выхлоп может попасть на травяной покров.