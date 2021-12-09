Ядовитые и редкие: в Ростове проходит живая выставка опасных насекомых

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В Ростовском областном музее краеведения проходит экзотическая выставка «Живые насекомые джунглей». Там можно поближе познакомиться с разнообразными видами животных и членистоногих, а также понаблюдать за тем, как ухаживают за ними. Выставка замечательно подходит для тех, кто желает побороть свой страх и приласкать, к примеру, паука-птицееда.Если вести себя достаточно тихо, то можно запечатлеть на фото или видео каждого участника выставки.Первым живым и мохнатым «экспонатом» стал мексиканский Brachypelma boehmei - огненноногий паук-птицеед. Свое название вид получил из-за того, что его лапки украшены огненными линиями – своего рода «фишка», отличающая этого красавца от других видов. Кроме того, паук абсолютно спокоен и никогда никуда не торопится.- Это поведение можно назвать надменным, величественным, что соответствует названию - боэмия, - отмечает организатор выставки и по совместительству хозяин экзотических «экспонатов» Вадим.Огненноногий паук-птицеед представляет собой ядовитый вид, однако для человека яд безопасен. Также он долгожитель среди всех видов пауков - продолжительность жизни может превышать 25 лет. Это «чудо» предпочитает для обитания заброшенные грызунами и ящерицами норы, а также самостоятельно выкопанные «домики» под скалами или упавшими деревьями.Еще один представитель - паук Lasiodora parahybana, или же лошадиный паук. Он считается одним из самых крупных птицеедов, благодаря ему этот вид получил широкую известность. Отличается он своей потрясающей скоростью роста - всего за год в размахе лап он может достигнуть 15 сантиметров. Кстати, из-за этой его характерной черты, а также окраса паук и получил название - лошадиный. Lasiodora parahybana обитает в тропических лесах на востоке Бразилии. Днем паук прячется, охотясь в ночное время. Лошадиный паук-птицеед - прекрасный строитель. Если предоставить ему достаточно слоя субстрата, паук будет удивлять постоянными перестановками и изменениями в ландшафте террариума.Следующим можно отметить мексиканского красноволоскового птицееда. Brachypelma vagans – один из популярнейших птицеедов в качестве экзотического питомца. В природе пауки обитают во влажных лесах Мексики, Сальвадора и Гватемалы. Они роют норы в лесной подстилке. Окрас у паука является его своеобразной изюминкой: сам паук черного цвета, особенно насыщенный он у основания конечностей, а ярко-красные волоски на брюшке придают пауку особую оригинальность. Птицеед ваганс очень отличается от сородичей и представляет собой исключение из правил. Так, он любит рыть норы, что нехарактерно для брахипельм. Нора для него как укрытие, ваганс все-таки чаще находится на поверхности. Характер этого паука может сбить с толку даже опытных заводчиков.- Дело все в том, что паук «агрессивно спокоен»: он может становится в угрожающую стойку и стараться укусить, а также может быть очень спокойным, - рассказывает Вадим. - В случае угрозы, защищаясь, паук счесывает стрекательные волоски.- В нашей местности также обитают крупные пауки. Их всего два вида: лучистый тарантул, он же Hogna radiata, он же паук-волк, а также южно-русский тарантул. Паук-волк, к примеру, спокойный хищник, однако в случае тревоги он может становиться агрессивным. Укус паука не совсем опасен, может вызвать зуд. Иногда пауки-волки забредают в дома к людям, - отметил Вадим.Помимо шикарных и ярких пауков, на выставке представлены богомолы, палочники, сколопендры и скорпионы. Внимание привлек «неожиданный» палочник, или же Sungaya inexpectata. В чем же его неожиданность?- Когда ученые открыли этот вид и стали вести наблюдение, - рассказывает Вадим, - они не могли отследить частоту размножения. Дело все в неожиданных сроках появления личинок из яйца. Яйца могут долго лежать без всяких намеков на появление личинок, а затем, когда уже никто не ожидает, они внезапно появляются.В завершение экскурсии Вадим познакомил и со слегка шокирующими, хотя после пауков уже ничего не может шокировать, насекомыми. Речь идет о мадагаскарском шипящем таракане. Он получил свое название из-за способности издавать необычные звуки. Они напоминают шипение и являются особенностью дыхательной системы таракана. Он выдувает воздух путем резкого сокращения брюшка. Звуки возникают при быстром движении воздушного потока через дыхальца. Насекомые используют это свойство организма для защиты.Сам Вадим рассказывает, что увлечение насекомыми, животными и членистоногими у него началось еще в детстве. Он собирал муравьев. Все «экспонаты» выставки на самом деле живут у него дома. В основном получает он животных из России, но есть и представители Таиланда, Перу, Вьетнама.Опасная и необычная выставка привлекает к себе внимание. Все-таки пауки - очаровательные создания, несмотря на порой агрессивный вид. Вывод - все интересное у нас перед глазами и под ногами. Стоит только присмотреться.