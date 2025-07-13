Фото: ГУ МЧС по РО

В Ростовской области ликвидировали 13 ландшафтных пожаров 12 июля. Об этом информирует Главное управление МЧС региона.Спасатели выезжали на 18 техногенных пожаров. Удалось спасти одного человека.Сотрудники МЧС также участвовали в ликвидации последствий трех дорожно-транспортных происшествий.Пожарные предупреждают: не оставляйте на улице стеклянные бутылки и другие предметы, которые могут сфокусировать солнечные лучи и вызвать пожар.