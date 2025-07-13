Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области ликвидировали 13 ландшафтных пожаров 12 июля

В Ростовской области ликвидировали 13 ландшафтных пожаров 12 июля
В Ростовской области ликвидировали 13 ландшафтных пожаров 12 июля. Об этом информирует Главное управление МЧС региона.

Спасатели выезжали на 18 техногенных пожаров. Удалось спасти одного человека.

Сотрудники МЧС также участвовали в ликвидации последствий трех дорожно-транспортных происшествий.

Пожарные предупреждают: не оставляйте на улице стеклянные бутылки и другие предметы, которые могут сфокусировать солнечные лучи и вызвать пожар.
Фото: ГУ МЧС по РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.