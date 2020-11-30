В Ростовской области коронавирусом заболели 337 человек за сутки

Количество пациентов с коронавирусом превысило 40,5 тысяч человек. Информация об этом 2 декабря появилась на сайте стопкоронавирус.рф.За минувшие сутки медики выявили 337 случаев инфицирования COVID-19, а общее число дончан с диагнозом коронавирус достигло 40676 человек. При этом в настоящее время болеют 6360 жителей Ростовской области.Количество жертв коронавируса также продолжает увеличиваться. За последние двое суток в донском регионе был дважды установлен рекорд по числу умерших. Так, по состоянию на 1 декабря, в области скончались 25 человек, а на 2 декабря - 26. При этом в течение прошедшего месяца смертность составляла не более 20 человек, кроме 27 и 28 ноября. В эти числа коронавирус унес жизни 21 и 23 человек соответственно.