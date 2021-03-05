В Ростовской области коронавирус забрал жизни еще двух пациентов с COVID-19

Специалисты зафиксировали снижение уровня смертности от COVID-19 в Ростовской области. За сутки с 8 по 9 марта инфекция забрала жизни двух человек - 65-летней женщины и 85-летнего мужчины. Как сообщили в региональном правительстве, все умершие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями.Уменьшилось и ежедневное число зараженных. За последние 24 часа вирус подхватили 262 человека. А общее количество достигло 75 490 дончан.В связи с улучшением ситуации по коронавирусу с 9 марта ослабили карантинные меры. Теперь жители региона смогут обратиться за плановой медицинской помощью, пройти курсовое или программное лечение. А трибуны закрытых стадионов можно заполнять наполовину при проведении турниров и различных спортивных мероприятий.