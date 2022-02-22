В Ростовской области коронавирус унес жизни еще 19 человек

Фото: Яндекс.Новости

В Ростовской области за минувшие сутки с коронавирусной инфекцией не смогли справиться еще 19 человек. Об этом сообщает региональное правительство.В регистре умерших, по данным на 26 февраля, - десять женщин и девять мужчин. Их возраст - от 23 лет до 91 года. Результаты вскрытия показали, что все погибшие страдали от хронических заболеваний, таких как сахарный диабет, онкология, гипертония и другие. Фактором риска является и пожилой возраст, но не во всех случаях. Отметим, что сам по себе коронавирус не может стать причиной смерти. К гибели приводит обострение болезней, которое провоцирует коронавирус.Всего в Ростовской области опасная инфекция унесла жизни 10 303 человек.