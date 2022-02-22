Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области коронавирус унес жизни еще 19 человек

В Ростовской области коронавирус унес жизни еще 19 человек

В Ростовской области за минувшие сутки с коронавирусной инфекцией не смогли справиться еще 19 человек. Об этом сообщает региональное правительство.

В регистре умерших, по данным на 26 февраля, - десять женщин и девять мужчин. Их возраст - от 23 лет до 91 года. Результаты вскрытия показали, что все погибшие страдали от хронических заболеваний, таких как сахарный диабет, онкология, гипертония и другие. Фактором риска является и пожилой возраст, но не во всех случаях. Отметим, что сам по себе коронавирус не может стать причиной смерти. К гибели приводит обострение болезней, которое провоцирует коронавирус.

Всего в Ростовской области опасная инфекция унесла жизни 10 303 человек.
Фото: Яндекс.Новости
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.