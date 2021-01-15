В Ростовской области коронавирус побороли еще 378 человек

В Ростовской области за сутки медики вылечили 378 пациентов, болевшихCOVID-19. С начала пандемии по 17 января инфекцию побороли 48 296 человек.Однако дончан с диагнозом коронавирус меньше не становится. За прошедшие сутки заразились 394 человека, а общее количество достигло 58 315.У большинства заболевших COVID-19 протекает бессимптомно и в легкой форме, поэтому они лечатся амбулаторно. В стационарах лечение получат 3 001 житель Ростовской области. Из них 272 подключены к аппаратам ИВЛ. Врачи оценивают состояние этих пациентов как тяжелое. В основном это люди пенсионного возраста.По информации правительства региона, под наблюдением медиков находятся 29 119 человек с подозрениями на коронавирус.