Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области коронавирус побороли еще 378 человек

В Ростовской области коронавирус побороли еще 378 человек
В Ростовской области за сутки медики вылечили 378 пациентов, болевшихCOVID-19. С начала пандемии по 17 января инфекцию побороли 48 296 человек.

Однако дончан с диагнозом коронавирус меньше не становится. За прошедшие сутки заразились 394 человека, а общее количество достигло 58 315.

У большинства заболевших COVID-19 протекает бессимптомно и в легкой форме, поэтому они лечатся амбулаторно. В стационарах лечение получат 3 001 житель Ростовской области. Из них 272 подключены к аппаратам ИВЛ. Врачи оценивают состояние этих пациентов как тяжелое. В основном это люди пенсионного возраста.

По информации правительства региона, под наблюдением медиков находятся 29 119 человек с подозрениями на коронавирус.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.