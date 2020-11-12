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В Ростовской области коронавирус побороли 80% инфицированных

В Ростовской области коронавирус побороли 80% инфицированных
В Ростовской области 80% инфицированных уже побороли коронавирус, следует из данных донского правительства.

Все еще болеют COVID-19 порядка шести тысяч жителей региона. Однако только 1 803 человека лечатся в стационарах. В тяжелом состоянии – 153 пациента.

Отметим, что в Ростове-на-Дону 14 ноября выздоровело больше горожан, чем заболело. Положительные тесты на коронавирус получили 126 ростовчан, а отрицательные – 130.

Напомним, в этот же день COVID-19 диагностировали 309 дончанам. За весь период пандемии в Ростовской области выявили уже почти 35 тысяч инфицированных.

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