Тысячи ростовчан с 13 мая останутся без горячей воды

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В Ростове с 13 мая сразу в пяти районах города отключат горячую воду. Об этом сообщил министр ЖКХ региона Сергей Сизиков.Перебои начнутся после полуночи. Краны опустеют в Ленинском, Кировском, Октябрьском, Советском и Железнодорожном районах. Отключения пройдут только по части улиц. Например, в центре это будут Пушкинская, Серафимовича, Маркова, Сиверса, Локомотивная, Мечникова, Текучева, переулок Журавлева и проспект Буденновский. Также горячей воды не будет на Курской, Футбольной, Павленко, Тамбовской и Воронежской.На Западном с проблемой столкнутся жители домов, расположенных по улицам Доватора, Литвинова, Мадояна, Заводской, 2-й Володарского, Каширского, на проспектах Малиновского и Стачки, а также в Левенцовке. Такая же ситуация — на улице Пескова, Степана Разина, 3-й Кольцевой, Профсоюзной и в переулке Машиностроительном.Подключить абонентов к горячей воде обещают не раньше полуночи 6 июня (через три недели). Ограничения вводят на период гидравлической опрессовки теплосетей.