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Губернатор Ростовской области выразил соболезнования семьям погибших при обстреле в Белгороде

Губернатор Ростовской области выразил соболезнования семьям погибших при обстреле в Белгороде
Губернатор Ростовской области выразил слова соболезнования родным погибших во время обстрела в Белгороде. Василий Голубев опубликовал слова поддержки на своей странице в социальных сетях.

— Выражаю глубокие соболезнования родным погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, — написал глава региона. — Белгород, мы с вами!

Жуткая трагедия произошла 12 мая. На Белгород была совершена массирования атака ВСУ. После обстрела на Харьковской горе обрушился подъезд дома. Десять этажей рухнули как карточный домик. В результате происшествия пострадали 20 человек, в том числе полуторамесячный ребенок и 16-летний парень.

На месте работают спасатели. Из-под завалов достают тела. Пока известно о трех погибших.
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова/правительство РО.
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