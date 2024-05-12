Губернатор Ростовской области выразил соболезнования семьям погибших при обстреле в Белгороде

Фото: соцсети Вячеслава Гладкова/правительство РО.

Губернатор Ростовской области выразил слова соболезнования родным погибших во время обстрела в Белгороде. Василий Голубев опубликовал слова поддержки на своей странице в социальных сетях.— Выражаю глубокие соболезнования родным погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, — написал глава региона. — Белгород, мы с вами!Жуткая трагедия произошла 12 мая. На Белгород была совершена массирования атака ВСУ. После обстрела на Харьковской горе обрушился подъезд дома. Десять этажей рухнули как карточный домик. В результате происшествия пострадали 20 человек, в том числе полуторамесячный ребенок и 16-летний парень.На месте работают спасатели. Из-под завалов достают тела. Пока известно о трех погибших.