Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Парень попал в больницу после стрельбы в центре Ростова

Парень попал в больницу после стрельбы в центре Ростова
В центре Ростова-на-Дону произошла стрельба. Утром 12 мая прозвучали два выстрела, затем бригада «скорой» увезла в больницу 20-летнего парня.

ЧП случилось на проспекте Буденновском, возле пересечения с улицей Большой Садовой. Двое парней ругались посреди улицы. Затем один из них направил на другого предмет, похожий на пистолет. Прозвучало два выстрела, и обидчик убежал. Парня с ранениями госпитализировали.

На месте происшествия прохожие обнаружили гильзы. Позже территорию оцепили сигнальной лентой.

Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, стрелявший пока не найден.
Фото: соцсети (тг РостовГлавный).
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.