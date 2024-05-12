Парень попал в больницу после стрельбы в центре Ростова
В центре Ростова-на-Дону произошла стрельба. Утром 12 мая прозвучали два выстрела, затем бригада «скорой» увезла в больницу 20-летнего парня.
ЧП случилось на проспекте Буденновском, возле пересечения с улицей Большой Садовой. Двое парней ругались посреди улицы. Затем один из них направил на другого предмет, похожий на пистолет. Прозвучало два выстрела, и обидчик убежал. Парня с ранениями госпитализировали.
На месте происшествия прохожие обнаружили гильзы. Позже территорию оцепили сигнальной лентой.
Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, стрелявший пока не найден.