Парень попал в больницу после стрельбы в центре Ростова

Фото: соцсети (тг РостовГлавный).

В центре Ростова-на-Дону произошла стрельба. Утром 12 мая прозвучали два выстрела, затем бригада «скорой» увезла в больницу 20-летнего парня.ЧП случилось на проспекте Буденновском, возле пересечения с улицей Большой Садовой. Двое парней ругались посреди улицы. Затем один из них направил на другого предмет, похожий на пистолет. Прозвучало два выстрела, и обидчик убежал. Парня с ранениями госпитализировали.На месте происшествия прохожие обнаружили гильзы. Позже территорию оцепили сигнальной лентой.Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, стрелявший пока не найден.