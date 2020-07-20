В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса продолжает расти

В Ростовской области за прошедшие сутки увеличился коэффициент распространения COVID-19. Об этом сообщили в правительстве донского региона.За день коэффициент увеличился с 1,13 до 1,17. Из-за появления новых случаев заражения выросло и число инфицированных на 100 тысяч жителей донского региона. Данная цифра подскочила с 277,4 до 280,3 за последние 24 часа.Напомним, что эти показатели непосредственно влияют на снятие ограничительных мер. С 6 июля в Ростовской области возобновили деятельность бассейны, косметические салоны и детские сады. Гражданам также разрешили находиться на пляжах. С 13 июля заработали бани, кинотеатры и СПА-центры, а уже с 20 июля открылись музеи, выставочные центры, досуговые клубы и непродовольственные магазины.Фото: Денис Демков.