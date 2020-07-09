В Ростовской области коэффициент распространения COVID-19 стал выше единицы

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса стал выше единицы. По состоянию на 12 июля он составляет 1,02.Показатель инфицированных на 100 тысяч населения составляет 255,4.Напомним, Ростовская область постепенно выходит из режима ограничений. При этом глава донского Минздрава Татьяна Быковская не исключает возможность возвращения ограничительных мер. По ее словам, причиной может стать несоблюдение правил индивидуальной защиты и невыполнение предписаний Роспотребнадзора.За последние сутки COVID-19 выявили у 98 жителей области. Вего в регионе насчитывают 10 726 заболевших.