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В Ростовской области коэффициент распространения COVID-19 сохраняется на единице уже две недели

В Ростовской области коэффициент распространения COVID-19 сохраняется на единице уже две недели
Коэффициент распространения вируса COVID-19 на территории Ростовской области уже 14 дней сохраняется на уровне единицы. Об этом сообщили в правительстве донского региона.

По состоянию на 31 августа, в очередной раз подскочил показатель заразившихся на 100 тысяч дончан. За минувшие 24 часа цифра выросла с 399 до 403.

Сам коэффициент заболеваемости вторую неделю никак не меняется. Это связанно прежде всего со стабильностью новых выявляемых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки опасное заболевание подтвердилось у 134 человек.

Данный коэффициент непосредственно связан с послаблением ограничительных мер, введенных из-за пандемии COVID-19. Повышение показателя выше единице может привести к возвращению некоторых карантинных запретов.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19

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