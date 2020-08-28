В Ростовской области коэффициент распространения COVID-19 сохраняется на единице уже две недели

Коэффициент распространения вируса COVID-19 на территории Ростовской области уже 14 дней сохраняется на уровне единицы. Об этом сообщили в правительстве донского региона.По состоянию на 31 августа, в очередной раз подскочил показатель заразившихся на 100 тысяч дончан. За минувшие 24 часа цифра выросла с 399 до 403.Сам коэффициент заболеваемости вторую неделю никак не меняется. Это связанно прежде всего со стабильностью новых выявляемых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки опасное заболевание подтвердилось у 134 человек.Данный коэффициент непосредственно связан с послаблением ограничительных мер, введенных из-за пандемии COVID-19. Повышение показателя выше единице может привести к возвращению некоторых карантинных запретов.