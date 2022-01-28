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В Ростовской области коэффициент распространения COVID-19 достиг 1,86

В Ростовской области коэффициент распространения COVID-19 достиг 1,86
Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области резко увеличился. За сутки с 30 по 31 января он подскочил до 1,86. Значит, ежедневно каждый заболевший до самоизоляции может заразить почти двух здоровых человек.

Увеличилось и число новых пациентов с COVID-19. За последние 24 часа положительные результаты ПЦР-тестов получили 2 744 жителя региона. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 216 920 человек. Вместе с общим количество инфицированных растет и показатель заболевших. За минувшие сутки он достиг 5 162 на 100 тысяч населения.

Большинство людей, зараженных коронавирусом, уже выздоровели. Однако медикам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. По информации областного правительства, 10 021 человек скончался от тяжелых последствий COVID-19.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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