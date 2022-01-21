Коэффициент распространения коронавируса на Дону подскочил до 1,7

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса продолжает расти. По данным на 25 января, он подскочил до 1,7. Это значит, что ежедневно каждый инфицированный до самоизоляции может заразить как минимум одного здорового.За последние 24 часа диагноз подтвердился у 983 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 подхватили 206 215 жителей региона. Соответственно, увеличился и показатель заболевших. Теперь он составляет 4 907 на 100 тысяч населения.Большинство инфицированных уже выздоровели. Однако медикам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. По информации регионального правительства, 9 969 человек скончались от тяжелых последствий болезни.