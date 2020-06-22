На Дону выросло число случаев заражения крымской геморрагической лихорадкой

Жители Ростовской области продолжают страдать от укусов клещей. По состоянию на 23 июня в медицинские учреждения обратились 2 414 человек, среди которых — 971 ребёнок. Данные сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.Среди укушенных есть и те, кто заразился крымской геморрагической лихорадкой. Всего пострадали семь человек: двое — в Красносулинском районе, по одному — в Зверево, Волгодонске, Октябрьском, Целинском и Пролетарском районах. Неделей раньше заболевших было на три меньше. Все заражённые не соблюдали меры безопасности, находясь в местах, где есть клещи. Чтобы избежать укусов, нужно надевать штаны, носки и одежду с длинным рукавом. Также следует избегать нахождения в высокой траве.После нахождения на природе осмотрите своё тело на наличие паукообразных. Если после укуса вы почувствовали себя плохо, сразу обратитесь к врачу. Крымская геморрагическая лихорадка опасна и может привести к летальному исходу, если вовремя не начать лечение.