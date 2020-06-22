Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Дону выросло число случаев заражения крымской геморрагической лихорадкой

На Дону выросло число случаев заражения крымской геморрагической лихорадкой
Жители Ростовской области продолжают страдать от укусов клещей. По состоянию на 23 июня в медицинские учреждения обратились 2 414 человек, среди которых — 971 ребёнок. Данные сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Среди укушенных есть и те, кто заразился крымской геморрагической лихорадкой. Всего пострадали семь человек: двое — в Красносулинском районе, по одному — в Зверево, Волгодонске, Октябрьском, Целинском и Пролетарском районах. Неделей раньше заболевших было на три меньше. Все заражённые не соблюдали меры безопасности, находясь в местах, где есть клещи. Чтобы избежать укусов, нужно надевать штаны, носки и одежду с длинным рукавом. Также следует избегать нахождения в высокой траве.

После нахождения на природе осмотрите своё тело на наличие паукообразных. Если после укуса вы почувствовали себя плохо, сразу обратитесь к врачу. Крымская геморрагическая лихорадка опасна и может привести к летальному исходу, если вовремя не начать лечение.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.