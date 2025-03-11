Посуточная аренда жилья в Ростовской области выросла на 48%

Фото: Ростов ру

В Ростовской области спрос на посуточную аренду жилья вырос на 48%. В феврале 2025 года горожане платили за квартиру в среднем 2 800 рублей, а за загородный дом — 9 800 рублей в сутки.Рост интереса к аренде жилья зафиксирован по всей стране. В Хабаровском крае и Омской области спрос вырос на 93%. Эксперты объясняют это тем, что в этом году праздничные выходные 23 февраля перенесли на май, а прошлый год был високосным, с дополнительным днем.Кроме того, Ростовская область заняла пятое место среди самых популярных туристических направлений с ростом спроса на 48%. Лидерами стали Самарская область (+64%), Ленинградская область (+47%), Свердловская область (+43%) и Нижегородская область (+43%).