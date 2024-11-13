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В Ростовской области восемь хуторов остались без воды

В Ростовской области восемь хуторов остались без воды
Утром 13 ноября восемь населенных пунктов Ростовской области частично остались без воды. Питьевая жидкость перестала поступать в дома в Волгодонском районе.

От коммуникации были отрезаны люди, которые проживают в хуторах Пирожок, Холодном, Рябичеве, Ясыреве, Степном, Потапове, а также в станицах Дубенцовской и Большовской.

Неудобства связаны с аварийно-ремонтными работами на водоводе. По информации ресурсоснабжающей организации «Управление развития систем водоснабжения», вернуть подачу жидкости планируют в конце рабочего дня — до 19:00.
Фото: Ростов.Ру
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