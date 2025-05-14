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Аксай из-за ремонтных работ остался без водоснабжения

Аксай из-за ремонтных работ остался без водоснабжения
14 мая в городе Аксае было прекращено водоснабжение. Об этом проинформировала министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антонина Пшеничная.

"На пересечении улиц Суворова и Западной проводятся заранее запланированные работы по замене задвижки и осуществляется необходимый ремонт", - пояснила Антонина Пшеничная.

В связи с проведением этих работ подача воды в городе временно приостановлена. Полное восстановление водоснабжения произойдет после завершения всех ремонтных работ.
Фото: Дондей
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