Аксай из-за ремонтных работ остался без водоснабжения
14 мая в городе Аксае было прекращено водоснабжение. Об этом проинформировала министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антонина Пшеничная.
"На пересечении улиц Суворова и Западной проводятся заранее запланированные работы по замене задвижки и осуществляется необходимый ремонт", - пояснила Антонина Пшеничная.
В связи с проведением этих работ подача воды в городе временно приостановлена. Полное восстановление водоснабжения произойдет после завершения всех ремонтных работ.