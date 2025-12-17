Фото: ХК Ростов

В заключительном матче в 2025 году ХК «Ростов» обыграл «Барсов». Игра на площадке в донской столице прошла 16 декабря в рамках ВХЛ.Первую шайбу забили игроки донской команды. Во втором периоде гости сравняли счёт. За считанные минуты до конца основного времени игрок донской команды Иван Смолёв точным броском под перекладину перевёл игру в овертайм.Дополнительное время не выявило победителя. В серии послематчевых буллитов «красно-белые» одержали верх над соперником благодаря точному броску Кирилла Кондырева, который принес команде победу со счётом 3:2.Итоговым счетом стало 3:2 в пользу ростовчан. Несмотря на несколько побед позади, «Ростов» занимает последнее место в турнирной таблице. В активе команды - 23 очка и шесть побед.