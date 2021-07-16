В Ростовской области из-за адской жары до конца августа ограничили движение грузовиков

Грузовики смогут передвигаться по трассам Ростовской области только ночью. Соответствующий приказ подписал региональный минтранс.Ограничение распространяется на дни, когда температура воздуха составляет более +32 градусов. В таком случае грузовикам разрешено проезжать по дорогам межмуниципального и регионального значения с 22 до 10 часов.Это необходимо для того, чтобы сохранить региональные автодороги в период летней жары. При этом ограничения не распространяются на пассажирские автобусы. Также запрет обошел стороной транспорт, перевозящий грузы, необходимых для ликвидации ЧП и транспортирующий технику для строительства дорог.Ограничения действуют до 31 августа. Примечательно, что на Дону жара держится вплоть до октября. Вряд ли после 31 августа температура воздуха резко упадет и окажется менее +32 градусов. Не исключено, что ближе к осени запрет на дневные поездки грузовиков могут продлить.