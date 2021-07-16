В Ростовской области из-за адской жары до конца августа ограничили движение грузовиков
Грузовики смогут передвигаться по трассам Ростовской области только ночью. Соответствующий приказ подписал региональный минтранс.
Ограничение распространяется на дни, когда температура воздуха составляет более +32 градусов. В таком случае грузовикам разрешено проезжать по дорогам межмуниципального и регионального значения с 22 до 10 часов.
Это необходимо для того, чтобы сохранить региональные автодороги в период летней жары. При этом ограничения не распространяются на пассажирские автобусы. Также запрет обошел стороной транспорт, перевозящий грузы, необходимых для ликвидации ЧП и транспортирующий технику для строительства дорог.
Ограничения действуют до 31 августа. Примечательно, что на Дону жара держится вплоть до октября. Вряд ли после 31 августа температура воздуха резко упадет и окажется менее +32 градусов. Не исключено, что ближе к осени запрет на дневные поездки грузовиков могут продлить.