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В Ростове ищут пропавшего без вести 15-летнего школьника

В Ростове ищут пропавшего без вести 15-летнего школьника

В Ростове-на-Дону пропал без вести 15-летний школьника. Информации о местонахождении Максима Шилина нет с 15 декабря.

Максим ушел из дома 15 декабря около 15:30. Родные забили тревогу, когда подросток не вернулся домой и перестал выходить с ними на связь. Обеспокоенные родители сначала пытались самостоятельно отыскать ребенка, однако позже обратились за помощью в поисках в полицию.

Максим ростом около 170 сантиметров, нормального телосложения. У подростка темно-русые волосы и темно-зеленые глаза.

В день пропажи на Максиме были в черный длинный пуховик, желтая шапка, черные ботинки и черный рюкзак.

Если вы знаете что-то о том, где может находиться Максим, обратитесь в полицию или позвоните по номеру телефона 8 904 441 19 99.
Фото: соцсети
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