В Ростовской области ищут мужчину, пропавшего на заработках в Москве

Житель города Шахты уехал в Москву на заработки и перестал выходить на связь. Родственники разыскивают 33-летнего Игоря Ткаченко почти месяц.Как сообщил DonDay Шахты, родственники не могут с ним связаться с 20 октября - телефон шахтинца отключен. Близкие забили тревогу и написали заявление в полицию.Известно, что мужчина работал в столице на стройке, а хостел, в котором жил Игорь, находится на улице Бакунинской, недалеко от станции метро «Бауманская».У Игоря худощавое телосложение, на вид ему - 30-35 лет, рост мужчины - 165 сантиметров. На подбородке есть шрам.Если у вас есть какая-либо информация об Игоре Ткаченко, позвоните по номерам телефона: 8-928-988-88-72 или 02.