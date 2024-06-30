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В Ростовской области июль начнется с перебоев телерадиовещания

В Ростовской области июль начнется с перебоев телерадиовещания
В Ростовской области запланированы отключения телерадиосигнала в начале июля. Информация об этом опубликована на сайте РТРС (прим. — Российская телевизионная и радиовещательная сеть).

В слободе Родионово-Несветайской помехи начнутся 1 июля. На следующий день с подобной проблемой столкнутся жители станицы Мечетинской. В среду, 3 июля, сигнал пропадет в Новочеркасске, 4-го — в Таганроге, а 5-го — в Шахтах.

В эти дни будут проводить профилактические и технические работы, требующие временного отключения передающих устройств. Из-за плохих погодных условий график отключений может измениться.
Фото: Rostov.ru.
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