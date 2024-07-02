Ростовские самокатчики возмущаются из-за припаркованных машин на Пушкинской

Фото: Дондей

В Ростове на улице Пушкинской снова споры из-за дорог. В этот раз воюют самокатчики и автомобилисты.Любители самокатов и велосипедов жалуются на наглых водителей. Не так давно власти города выделили специальную полосу. Однако некоторые водители демонстративно игнорируют их и паркуют свои машины прямо на них.- Сначала по ним идут люди, дальше пapκуютcя aвтοхамы, зaκpывaя пpи этοм нοмepa мaшин! Ηeкοтοpыe οcтaнaвливaютcя пpямο нa пешеходном пepexοдe. И это центр города! Γдe ΓΑИ/ДПС?! — возмущается один из велосипедистов.Подобное нарушение правил может подвергнуть других пешеходов опасности. Ведь любителям самокатов ничего не остается, как объезжать машины либо по тротуару, либо по проезжей части.Самое удивительное, что эти же нарушители потом ругаются на самокатчиков и велосипедистов на дорогах.