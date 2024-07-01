В Батайске для тушения травы на Седова привлекли поезд

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В городе Батайске для тушения ландшафтного пожара на станции привлекли поезд. ЧП случилось 1 июля на улице Седова, 2а.Огонь вспыхнул около 13:00 в районе Горбатого моста. Очевидцы заметили, что участок заполонило дымом, и вызвали сотрудников МЧС. Для тушения привлекли 15 человек на шести спецмашинах.Позднее для ликвидации огня задействовали пожарный поезд. Он вмещает 146 тонн воды и 4,7 тонны пенообразователя.В ГУ МЧС по Ростовской области добавили, что спасатели потушили открытое горение к 16:05. Полной ликвидации пока не было.- Угрозы объектам инфраструктуры ОАО «РЖД» нет. В настоящее время движение поездов на данном участке осуществляется в штатном режиме, - сообщили в СКЖД.