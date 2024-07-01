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В Ростовской области будут судить женщину за убийство подруги

В Ростовской области будут судить женщину за убийство подруги
В Ростовской области под суд пойдет 46-летняя женщина. Ее обвиняют в жестокой расправе над 48-летней подругой.

Трагедия случилась в конце апреля 2024 года в Орловском районе. Приятельницы выпивали спиртное дома, в хуторе Ребричанском. В какой-то момент дружеская беседа переросла в конфликт. Собутыльницы припомнили друг дружке старые обиды. По версии следствия, подозреваемая взяла нож и вонзила его в грудь подруге. Ранение оказалось смертельным.

Женщину задержали полицейские. Предварительно, в ходе допроса она полностью признала свою вину.

В прокуратуре Ростовской области заявили, что уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: Ростов.Ру
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