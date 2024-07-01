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В Африке погиб летчик из Ростовской области

В Африке погиб летчик из Ростовской области
В Африке погиб боец из Ростовской области. Во время выполнения военного задания погиб лётчик Александр Кондабаров.

Мужчина был выпускником Армавирского авиационного училища. Он служил в ВС РФ и стал летчиком первого класса. После службы он выполнял гражданские задания. В январе 2024 года мужчина подписал контракт с ЧВК и ушел воевать в Африку. Во время выполнения боевого задания 29 апреля Александр получил ранения, несовместимые с жизнью.

Александра 30 июня проводили в последний путь его родные и близкие люди. Похороны прошли с военными почестями.
Фото: газета Колос.
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