В Африке погиб летчик из Ростовской области

Фото: газета Колос.

В Африке погиб боец из Ростовской области. Во время выполнения военного задания погиб лётчик Александр Кондабаров.Мужчина был выпускником Армавирского авиационного училища. Он служил в ВС РФ и стал летчиком первого класса. После службы он выполнял гражданские задания. В январе 2024 года мужчина подписал контракт с ЧВК и ушел воевать в Африку. Во время выполнения боевого задания 29 апреля Александр получил ранения, несовместимые с жизнью.Александра 30 июня проводили в последний путь его родные и близкие люди. Похороны прошли с военными почестями.