На ангар для вертолета МЧС в Ростовской области выделят 40 миллионов рублей

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области хотят построить гараж для вертолета МЧС. По информации на сайте государственных закупок, ангар будет находиться в Аксайском районе. Площадь, отведенная под строительство, составляет почти тысячу квадратных метров.От подрядчика требуется не только возвести постройку, но и сделать подъездной путь. На работы дается 210 дней (примерно семь месяцев). При этом нужно учитывать строгий график: пятидневная рабочая неделя, выходные — суббота и воскресенье. Трудиться строители будут с 9:00 до 18:00, а по пятницам — до 16:45. Обед тоже по расписанию — с 13:00 до 13:45.Заказчиком выступает ФГБУ «Южный авиационно-спасательный центр МЧС России». Учреждение готово заплатить до 39,5 миллиона рублей. Деньги выделят из «средств, полученных от основных видов приносящей доход деятельности». О каком доходе у спасателей идет речь, не уточняется.