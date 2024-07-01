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ВККС рассмотрит вопрос заключения под стражу экс-председателя Советского суда Ростова

ВККС рассмотрит вопрос заключения под стражу экс-председателя Советского суда Ростова
Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит просьбу главы СК РФ Александра Бастрыкина дать согласие об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу экс-председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону в отставке Елены Коблевой. Заседание состоится 8 июля.

Если решение будет положительным, Елене Коблевой грозит мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, судья обвиняется в получении взятки в размере полумиллиона рублей. Предварительно, Елена Коблева получила деньги за отмену решения мирового судьи.
Фото: Ростов ру.
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