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На Дону выявили еще 195 зараженных коронавирусом

На Дону выявили еще 195 зараженных коронавирусом

На Дону зафиксировали еще 195 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Правительстве Ростовской области.

По данным Роспотребнадзора на 23 мая, среди новых инфицированных 29,7% жителей донского региона - в возрасте от 18 до 45 лет, еще 38% - от 46 до 65 лет. Также за последние 24 часа инфекцию COVID-19 обнаружили у 20% граждан возрастом от 66 до 79 лет. Среди пенсионеров старше 80 лет - 5,6% новых зараженных, а среди детей - 6,7%.

Напомним, за весь период пандемии на территории Ростовской области коронавирусом заболели уже 92 720 человек. Из них около 90% от общего количества заболевших уже справились с инфекцией и вернулись к привычной жизни.

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