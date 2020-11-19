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В Ростовской области еще 312 человек заразились коронавирусом

В Ростовской области еще 312 человек заразились коронавирусом
В Ростовской области еще 312 зараженных коронавирусом. О новых данных сообщает стопкоронавирус.рф

По обновленной статистике за 21 ноября, общее число зараженных опасным вирусом достигло 37 146 человек. Из этого числа 29 883 уже победили заболевание, остальные продолжают сражаться с инфекцией.

В реестре умерших уже вторые сутки держится цифра 20. Несмотря на постоянно увеличивающиеся данные по новым заболевшим и умершим, власти не спешат возвращать ограничительные меры.

По словам главного санитарного врача Ростовской области, ситуация по коронавирусу в регионе находится под контролем и в ужесточении ограничений пока нет необходимости.

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