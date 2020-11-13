В Ростовской области 18 пожилых людей заразились коронавирусом

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 18 пожилых людей. Об этом сообщает региональное правительство.По данным на 16 ноября, за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 314 дончан. Из нового числа заболевших большинство - люди от 46 до 65 лет - 145 человек, от 18 до 45 лет - 95, от 66 до 79 лет - 51, старше 80 лет - 18. Также в реестре новых заболевших есть дети. За сутки диагноз подтвердился у пяти человек.Нарастающим итогом за все время пандемии коронавирус подтвердился у 35 595 граждан. Жертвами опасного вируса стали 1 076 человек, в том числе 13 умерших - за последние сутки.Ситуация по коронавирусу в Ростовской области остается напряженной. Несмотря на все усилия, меньше заболевших не становится. При этом главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев говорит о том, что ситуация находится под контролем и в ужесточении ограничительных мер регион не нуждается.