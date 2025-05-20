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В Ростовской области до 21 мая продлили штормовое предупреждение

В Ростовской области до 21 мая продлили штормовое предупреждение
В Ростовской области до 21 мая продлили штормовое предупреждение. Об этом 20 мая сообщили в региональном управлении МЧС.

С 13:00 20 мая до 12:00 21 мая в регионе прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Ожидаются град, сильные ливни, грозы и порывистый ветер. Скорость ветра может достигать 20–25 метров в секунду.

Из-за сильного ветра на устье реки Дон возможен подъем уровня воды. Это может привести к временному подтоплению прибрежных территорий.
Фото: Ростов.ру
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