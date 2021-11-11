Фото: Алексей Бойко

В Ростовской области число заболевших коронавирусом увеличилось на 657 человек. Об этом сообщили в правительстве донского региона.По данным Роспотребнадзора на 13 ноября, в числе новых больных оказались 32,8% жителей в возрасте от 18 до 45 лет и 32,4% - от 46 до 65 лет. Меньше всего зараженных коронавирусом было зафиксировано среди пожилых людей старше 80 лет, всего - 5,3%, а вот среди детей - 11,1%.Отметим, что всего на территории Ростовской области COVID-19 заболели 164 500 жителей. Большинство из них переносили инфекцию в легкой форме и уже вернулись к привычной жизни.