Фото Алексей Бойко.

В Ростовской области число заболевших COVID-19 перевалило за 156 тысяч. За последние 24 часа вирус подтвердился еще у 629 человек.По информации регионального правительства, наибольшее число новых зараженных приходится на категорию граждан в возрасте от 18 до 45 лет.Многие заболевшие отмечают, что у них повысилась температура, появились кашель и слабость в теле. К более редким симптомам относятся боли в суставах и мышцах, заложенность носа, головная боль, конъюнктивит, боль в горле, диарея, потеря вкусовых ощущений или обоняния, сыпь и изменение цвета кожи на пальцах рук и ног.Немедленно обратитесь к врачу, если у вас повысилась температура, появились одышка, кашель, боль в грудной клетке, нарушения речи или движения.