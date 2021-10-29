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В Ростовской области число заболевших COVID-19 перевалило за 156 тысяч

В Ростовской области число заболевших COVID-19 перевалило за 156 тысяч
В Ростовской области число заболевших COVID-19 перевалило за 156 тысяч. За последние 24 часа вирус подтвердился еще у 629 человек.

По информации регионального правительства, наибольшее число новых зараженных приходится на категорию граждан в возрасте от 18 до 45 лет.

Многие заболевшие отмечают, что у них повысилась температура, появились кашель и слабость в теле. К более редким симптомам относятся боли в суставах и мышцах, заложенность носа, головная боль, конъюнктивит, боль в горле, диарея, потеря вкусовых ощущений или обоняния, сыпь и изменение цвета кожи на пальцах рук и ног.

Немедленно обратитесь к врачу, если у вас повысилась температура, появились одышка, кашель, боль в грудной клетке, нарушения речи или движения.
Фото Алексей Бойко.
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