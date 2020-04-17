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В Ростовской области четыре года колонии дали виновнику ДТП с двумя погибшими

В Ростовской области четыре года колонии дали виновнику ДТП с двумя погибшими
Аксайский районный суд Ростовской области вынес приговор виновнику аварии с тремя погибшим. Водителя осудили в конце февраля.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 30 августа 2018 года. Андрей Брызгунов проезжал по трассе в Аксайском районе. Он не справился с управлением своей машины и врезался в грузовик. В результате аварии пострадали три пассажира легковушки, двое из которых от полученных травм скончались.

Свою вину мужчина признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима. Обвиняемый также на три года лишен права управлять автотранспортом.

В законную силу приговор вступил в марте 2020 года.

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