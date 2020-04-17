В Ростовской области четыре года колонии дали виновнику ДТП с двумя погибшими

Аксайский районный суд Ростовской области вынес приговор виновнику аварии с тремя погибшим. Водителя осудили в конце февраля.Дорожно-транспортное происшествие случилось 30 августа 2018 года. Андрей Брызгунов проезжал по трассе в Аксайском районе. Он не справился с управлением своей машины и врезался в грузовик. В результате аварии пострадали три пассажира легковушки, двое из которых от полученных травм скончались.Свою вину мужчина признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима. Обвиняемый также на три года лишен права управлять автотранспортом.В законную силу приговор вступил в марте 2020 года.