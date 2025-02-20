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В Ростовской области были избраны 13 мировых судей

В Ростовской области были избраны 13 мировых судей
В Ростовской области выбрали 13 мировых судей. Депутаты Законодательного Собрания региона проголосовали за кандидатов 20 февраля.

Девять служителей Фемиды получили право работать на своих участках без ограничения срока полномочий. Оставшиеся четыре специалиста будут исполнять новые для себя обязанности три года.

Рассмотрением дел в Ростове продолжат заниматься три служителя Фемиды. Михаил Галкин будет работать на участке № 4 в Пролетарском судебном районе. В Советском районе города на участке № 2 продолжит трудиться Ника Немирова, а в Кировском районе на участке № 3 — Кристина Горлачева.
Фото: Ростов.Ру
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