В Ростовской области завели дело на женщину-водителя, которая устроила ДТП с погибшим ребенком

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении женщины-водителя, которая устроила смертельное ДТП на трассе Заветное-Дубовское. Женщина подозревается по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».Авария случилась 7 апреля на трассе Заветное-Дубовское. По автодороге ехала 38-летняя женщина за рулем автомобиля « Митсубиси Лансер». У водителя не было прав, к тому же она была пьяна. Женщина потеряла контроль над машиной. Автомобиль вылетел в кювет, а затем перевернулась на крышу.В результате аварии погиб 5-летний мальчик. Пострадали две девочки 14 и 12 лет и двое взрослых 56 и 44 лет. Также травмы получила водитель. Пострадавших госпитализировали.В региональном СУ СКР сообщили, что идет расследование. Ход расследования уголовного дела взяла на контроль прокуратура Ростовской области.