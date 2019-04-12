В Ростовской области мастера и взрывника шахты будут судить за нарушение правил безопасности



В Ростовской области рассмотрят дело взрывника и мастера АО «Шахтоуправление «Обуховская»». Работников будут судить по статье «Нарушение правил безопасности при ведении взрывных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».



Напомним, взрыв в шахте «Обуховской» произошел в августе 2018 года. В результате происшествия 26-летний ученик проходчика получил тяжелые травмы. Парень погиб на месте.



По версии следствия, погибший не обладал навыками обращения с взрывчатыми веществами. Несмотря на это, его все равно допустили к работе. Также правоохранители считают, что мастер и взрывник нарушили технологический процесс и правила безопасности.



– В настоящее время по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, – прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.